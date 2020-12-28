فتح تسجيل فئات جديدة لتلقي اللقاح ضد كوفيد-19 في موسكو

أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين، عن فتح التسجيل لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لفئات جديدة من السكان في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. سيتمكن الآن سكان موسكو المسنين من الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى عمال خدمات الإسكان، المطاعم، الهيئات الرياضية وإنفاذ القانون، إلى جانب المتطوعين وموظفي المؤسسات غير الحكومية والدينية.

وقد كان قبل ذلك اللقاح متوفراً للأشخاص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل عمال هيئات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وعمال الهيئات الاجتماعية الأخرى. وانضم إلى القائمة لاحقاً عمال مراكز خدمات الدولة، المراكز الثقافية، عمال قطاع التجارة والخدمات، وفي 21 كانون الأول/ديسمبر انضم إليهم عمال النقل، الطاقة، الصناعة ووسائل الإعلام.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس الماضي كان مخصصا لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.