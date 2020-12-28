الجديد في عالم الطائرات... لأول مرة طائرة "أوخوتنيك" الروسية تجرب أسلحتها... فيديو

تواصل روسيا اختبار طائرتها المسيرة الجديدة "أوخوتنيك" تمهيدا لإدخالها الخدمة العسكرية، ومن المقرر أن تستخدم هذه الطائرة أسلحتها لأول مرة خلال التدريب في عام 2021.

أبلغ مصدر في قطاع صناعة الطائرات وكالة "سبوتنيك" أنه من المقرر أن تتضمن إحدى تجارب طائرة "أوخوتنيك" في النصف الثاني من عام 2021 إطلاق صواريخ جو-جو وجو-أرض على أهداف جوية وأرضية.

وأشار إلى أن صواريخ جو-جو التي يجب أن تطلقها طائرة "أوخوتنيك" خلال التدريب في العام المقبل كانت مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" قد جربتها في وقت سابق. وكانت طائرة "أوخوتنيك" قد انطلقت إلى الجو حاملة صواريخ خالية من محركات ورؤوس حربية.

وأنجزت طائرة "أوخوتنيك" رحلتها الجوية الأولى في 3 أغسطس/ آب 2020. ويبلغ طولها 14 مترا، وباع جناحيها 19 مترا. ويمكنها أن تزن 20 طنّا عند الإقلاع. وتبلغ سرعتها القصوى 1000 كم/ الساعة.

طائرة "أوريون"

ومن بين الطائرات المسيرة الجديدة التي أبصرت النور في روسيا في السنوات القليلة الماضية طائرة "أوريون". ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو فترة لا تقل عن 24 ساعة. وتزن طائرة "أوريون" 1100 كغ. ويمكنها أن تحمل أجهزة أو أسلحة تزن 250 كغ.

ودخلت طائرة "أوريون" الخدمة التجريبية في صفوف القوات المسلحة الروسية في أبريل/ نيسان 2020.

وتظهر طائرة "أوريون" في صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني أخيرا، حاملة قنابل موجهة من طراز "كاب-20".

ويبلغ وزن قنبلة "كاب-20" 21 كغ. ويتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية أو ليزريًا.