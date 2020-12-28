الجيش الروسي يستلم آليات تضع عراقيل ملغومة عن بعد أمام العدو

صنعت روسيا آلية هندسية مميزة لقواتها المسلحة، وأنتجها أحد المصانع التابعة لمؤسسة التكنولوجيا "روستيخ".

موسكو – سبوتنيك. أعلنت "روستيخ" البدء بتسليم الآلية الجديدة التي أطلق عليها اسم "زيمليديليه" إلى القوات الروسية.

والآلية الجديدة عبارة عن راجمة ألغام تتلخص وظيفتها في زرع الألغام في أماكن وجود القوات المعادية عن بعد من خلال إطلاق القذائف الصاروخية التي تحتوي على الألغام المزمع زرعها.

وتقوم آلية "زيمليديليه" بزرع الألغام في مكان محدد يمكن أن يبعد عنها بـ15 كيلومترا، بعد برمجتها لكي تبطل مفعولها بنفسها أو تفجر نفسها في وقت محدد.

وقال مدير صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، أن:

"طريقة زرع الألغام أمام العدو عن بعد تتميز بسرعة إنجاز عمليات التلغيم بينما تضمن قدرة الألغام على إبطال مفعولها بنفسها أو تفجير نفسها في وقت محدد، إزالة الألغام بالطريقة الآمنة والسريعة بعد وقف العمليات القتالية".