الخارجية الروسية تستدعي سفير بلغاريا على خلفية طرد دبلوماسي روسي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، سفير بلغاريا في موسكو، أتاناس كرستين، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من صوفيا، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

موسكو - سبوتنيك. وزار السفير البلغاري، اليوم الإثنين، مبنى الخارجية الواقع في ساحة سمولينسكايا، حيث استمرت محادثته في وزارة الخارجية الروسية أقل من نصف ساعة، امتنع عقبها السفير عن التعليق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البلغارية الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب تصرفات تتعارض مع وضعه الدبلوماسي، بحسب بيان للوزارة.

بدورها أعلنت السفارة الروسية في صوفيا، أن طرد بلغاريا غير المبرر لدبلوماسيا روسيا، لا يسهم في تطوير الحوار، وموسكو تحتفظ بحق الرد.

وجاء في بيان السفارة على "فيسبوك": "أعلنت وزارة خارجية جمهورية بلغاريا في 18 ديسمبر/كانون الأول عن وجود ملحق عسكري وجوي وبحري بالسفارة الروسية لدى بلغاريا شخصًا غير مرغوب فيه. إن الطرد غير المبرر لرئيس مكتب تمثيل وزارة الدفاع في روسيا لا يسهم في تطوير الحوار بين بلدينا في المجال العسكري، وكذلك في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأسود".

وأشار إلى أن "الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد".