مزارع روسي يخيط حمالات من الفراء للأبقار... والسبب

صنع نيكولاي أطلسوف، في مدينة ويمياكون الواقعة وسط سيبيريا، حمالات من الفراء لأبقاره الخمس. وذلك لحماية ضروعهن من الصقيع بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 تحت الصفر.

وقال أطلسوف لصحيفة "سيبيريا تايمز" الروسية: "تعيش الأبقار في الشتاء في الحظيرة، لكننا نخرجها كل يوم لشرب الماء. يخرجن حتى عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 60 درجة مئوية تحت الصفر".

وأوضح أطلسوف البالغ من العمر 70 عامًا، أن حمالات الصدر المصنوعة من القماش الدافئ وفراء الأرانب تحمي ضروع الأبقار من البرد وتحافظ على الحليب.