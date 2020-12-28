نوفاك: روسيا واثقة من أن "التيار الشمالي- 2" سيكتمل والعمل جار بالفعل

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن روسيا واثقة من أنه سيتم تنفيذ مشروع "التيار الشمالي- 2" ، وأن العمل جار بالفعل على استكمال خط أنابيب الغاز.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "التيار الشمالي- 2" هو مشروع على درجة عالية من الجاهزية، وهو مشروع تجاري يهتم به شركاؤنا الأجانب والأوروبيون بشكل أساسي، إنه توصيل لمصدر الطاقة الصديقة للبيئة العالية، بما في ذلك وإلى الدول الأوروبية المهتمة بذلك".

وأضاف: "نحن على ثقة من أن "التيار الشمالي- 2" سيكتمل، خاصة وأنه يجري بالفعل اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام ذلك".

هذا وكان مجلس النواب الأمريكي قد اعتمد ميزانية عسكرية تنص على توسيع العقوبات ضد خطي نقل الغاز الروسيين "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"، وعقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400"، وغيرها من التدابير المعادية لروسيا.

يشار ألى أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات المتحدة التي بدورها تضع خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، فرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي -2" وطالبت الشركات بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.