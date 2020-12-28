روسيا تمهل مساعد الملحق العسكري بالسفارة البلغارية في موسكو 72 ساعة لمغادرة البلاد

سبوتنيك- موسكو. وقالت الخارجية، في بيان: "تمت دعوة سفير بلغاريا أتاناس كريستين إلى وزارة الخارجية الروسية في 28 ديسمبر، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة تعلن فيها أن مساعد الملحق العسكري في السفارة البلغارية في موسكو، المقدم ميتكو بوريسوف، شخص غير مرغوب فيه، وتأمر الضابط المذكور بمغادرة أراضي الاتحاد الروسي في غضون 72 ساعة".

وأضاف بيان الوزارة "جاءت هذه الخطوة من قبل الجانب الروسي ردا على قرار بلغاريا غير المبرر بطرد الملحق العسكري والجوي والبحري بالسفارة الروسية في صوفيا من البلاد في ديسمبر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البلغارية الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب تصرفات تتعارض مع وضعه الدبلوماسي، بحسب بيان للوزارة.

بدورها أعلنت السفارة الروسية في صوفيا، أن طرد بلغاريا غير المبرر لدبلوماسيا روسيا، لا يسهم في تطوير الحوار، وموسكو تحتفظ بحق الرد.

وجاء في بيان السفارة على "فيسبوك": "أعلنت وزارة خارجية جمهورية بلغاريا في 18 ديسمبر/كانون الأول عن وجود ملحق عسكري وجوي وبحري بالسفارة الروسية لدى بلغاريا كشخص غير مرغوب فيه. إن الطرد غير المبرر لرئيس مكتب تمثيل وزارة الدفاع في روسيا لا يسهم في تطوير الحوار بين بلدينا في المجال العسكري، وكذلك في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأسود".