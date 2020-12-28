العسكريون الروس يسلمون 4.6 ألف طن من المواد الغذائية إلى السوريين

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فياتشيسلاف سيتنيك، أن عسكريي المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذوا 2670 عملًا إنسانيًا في سوريا، وقدموا أكثر من 4.6 ألف طن من المواد الغذائية للسكان المحليين.

دمشق - سبوتنيك. وقال سيتنيك، في إحاطة إعلامية حول نتائج عام 2020 في مجال العمل الإنساني وإعادة الحياة السلمية في سوريا اليوم الإثنين: "منذ بداية عملية التسوية نفذ المركز 2670 عملًا إنسانيًا في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية، وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية أكثر من 4600 طن من المواد الغذائية".

هذا وتتضمن السلال الغذائية التي يقدمها العسكريون الروس لسكان المدن والبلدات في سوريا: أرز ودقيق وسكر وحليب مكثف وشاي ومواد أخرى. ويقدم المركز أيضًا الخبز العربي التقليدي إلى المدنيين في سوريا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وزع مركز المصالحة الروسي سللا غذائية على الأهالي في البلدات الواقعة شرق نهر الفرات بريف مدينة دير الزور والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، حيث تم استهداف الأسر الاكثر احتياجا في بلدتي خشام ومظلوم وتم توزيع أكثر من 800 سلة غذائية على الأهالي تضمنت مواد غذائية وحليب أطفال.