غوليكوفا: روسيا نشرت جميع البيانات عن الوفيات بسبب كورونا منذ بداية الوباء

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا إن روسيا لم تخف بيانات عن الوفيات جراء فيروس كورونا ولو لشخص واحد، مؤكدة أنه تم نشر جميع البيانات.

موسكو -سبوتنيك. وقالت غاليكوفا على الهواء في برنامج "بوزنر" على القناة الأولى الروسية: "يمكنني القول بوضوح تام وبشكل رسمي، إن روسيا لا تخفي بيانات الوفيات ولو لخص واحد. علاوة على ذلك، منذ بداية الوباء، نشرت روسيا جميع البيانات - سواء عن إجمالي الوفيات أو الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا".

وأضافت أن اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا يسمحان بالأمل في أن يكون عدد الإصابات والوفيات أقل بكثير، قائلة "لا يزال لدينا لقاحان من اللقاحات الخاصة بنا، مما يسمح لنا أن نأمل أنه من خلال صنعهما، ستمكن من حماية أنفسنا وأن عدد الأشخاص الذين يمرضون ويموتون سيكون أقل بكثير".

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، عن فتح التسجيل لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لفئات جديدة من السكان في موسكو.



وسيتمكن الآن سكان موسكو المسنين من الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى عمال خدمات الإسكان، المطاعم، الهيئات الرياضية وإنفاذ القانون، إلى جانب المتطوعين وموظفي المؤسسات غير الحكومية والدينية.

وقد كان اللقاح، قبل ذلك، متوفراً للأشخاص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل عمال هيئات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وعمال الهيئات الاجتماعية الأخرى. وانضم إلى القائمة لاحقاً عمال مراكز خدمات الدولة، المراكز الثقافية، عمال قطاع التجارة والخدمات، وفي 21 كانون الأول/ديسمبر انضم إليهم عمال النقل، الطاقة، الصناعة ووسائل الإعلام.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس الماضي كان مخصصا لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.