روسيا تمدد تعليق الرحلات إلى بريطانيا حتى 12 يناير المقبل

قال مقر الاستجابة لفيروس كورونا، للصحفيين، إن روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة حتى 12 يناير/كانون الثاني 2021.

موسكو- سبوتنيك. وأكد المقر، في بيان: "اتخذ المقر التشغيلي لمنع استيراد وانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد قرارًا بتمديد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة. لضمان حماية الصحة العامة، تم تمديد القيود حتى الساعة 11:59 مساءً يوم 12 يناير 2021".

وأعلنت روسيا تعليق، الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بعد العثور على سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد فيها.

هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق رصد تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

وقد أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" إلغاء الرحلات إلى لندن لمدة 7 أيام اعتباراً من الثلاثاء الفائت، وسيتم تعويض قيمة التذاكر بشكل كامل.

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت قبل الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون محل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 بالمئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أشد عدوى، "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.