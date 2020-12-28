مركز غمالي: اللقاح المشترك بين "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" يعطي مناعة لمدة عامين

أكد رئيس مركز أبحاث غمالي الروسي، ألكسندر غينتسبيرغ، إن اللقاح المكون من مزيج "سبوتنيكV " و"أسترزينينكا" سيعطي المناعة لمدة عامين.

موسكو- سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ في تصريح لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين "خلايا الذاكرة الناتجة عن استخدام مثل هذا اللقاح الهجين المكون من مكونين، على التوالي ستكون أفضل بكثير، ومن الواضح، وفقًا لذلك، أن اللقاح لا يوفر المناعة فقط لمدة 3-4 أشهر، ولكن على الأقل لمدة عامين، على الرغم من أنه بالطبع سيتطلب عملا إضافيا لإثبات ذلك تجريبيًا".

وأضاف "إذا تم حقن أحد مكونات اللقاح مرتين، فعند الإعطاء الثاني، تنخفض فعالية المكون بشكل حاد. إذا استخدمنا نهجًا عندما يختلف المكونان الأول والثاني أثناء التطعيم ولم تتداخل المناعة التي تم تطويرها أثناء التطعيم الأول مع المكون الثاني، فهذا يؤدي إلى كفاءة تطعيم عالية جدًا وتأثيرها طويل المدى".

كما أشار إلى أنه في الوقت الحالي، عرض مركز غمالي على زملائه في أكسفورد إضافة مكون لقاح سبوتنيك إلى لقاحه. حينها سيتكون لقاح أكسفورد من مكونين، وهذا يجعل من الممكن زيادة قوة المناعة التي ستنشأ نتيجة استخدام هذا اللقاح، وإطالة مدة التأثير الوقائي لهذا الدواء.

هذا ووقع مركز "غامالي" اتفاقية التعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الذي قال: "سيقام احتفال توقيع الاتفاق بين مركز الأبحاث الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" وشركة AstraZeneca البريطانية في القريب العاجل بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا".

وأضاف بيسكوف قائلا: "نحن نتحدث عن تعاون وتنسيق بين الشركتين في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاولة تطوير لقاحات مشتركة تساهم بإنقاذ البشرية".

واختتم بيسكوف حديثه قائلاً: "بالطبع في هذه الحالة نتحدث عن حقيقة أن اثنين من أكبر الشركات المصنعة يتفاعلان من أجل زيادة وتنويع اللقاحات الممكنة بشكل كبير".

ويعتقد مطورو اللقاح البريطاني المضاد لفيروس كورونا "أسترازينيكا"، أن مزيجا من الأدوية المختلفة يمكن أن يحسن من فعالية اللقاحات.

وصرحت رئيسة برنامج اللقاح البريطاني الأستاذة في جامعة أكسفورد سارة غلبرت، أن الاستخدام المشترك لعقار شركة الأدوية "أسترازينيكا" و"سبوتنيك V" من إنتاج مركز "غامالي" سيعزز الحماية من فيروس كورونا. وأوضحت سارة غلبرت أن العلماء طرحوا هذا السؤال أثناء تجارب اللقاح.