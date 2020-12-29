تطعيم جميع المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالجرعة الأولى من لقاح "إيبيفاك كورونا"

أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتطوعين الـ 150 الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "إيبيفاك كورونا"، بينما تلقى 89 منهم الجرعة الثانية.

وقالت الهيئة في بيان: "بحلول 27 ديسمبر/ كانون الأول، تم تطعيم جميع المتطوعين الـ 150 بالجرعة الأولى من لقاح "إيبيفاك كورونا"، وتلقى 89 متطوعًا الجرعة الثانية من اللقاح".

كما ذكرت الهيئة أن أول خمسة متطوعين في سن الستين فما فوق تم تطعيمهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحت إشراف متخصصين. وبعد 72 ساعة، بدأ تطعيم الـ 145 متطوعًا المتبقين. وتم تطعيم المتطوعين في مجموعات من 30-40 شخصًا مع نقلهم إلى المستشفى لمدة 24 ساعة.

وأضافت، أنه من المقرر تقديم تقرير عن اختبار اللقاح "إبيفاك كورونا" على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا إلى وزارة الصحة في أوائل فبراير/ شباط المقبل .

كما أشارت "روس بوتريب نادزور"، إلى أن التقرير في أوائل فبراير/ شباط سينشر بعد 42 يومًا من تاريخ التطعيم الأول. سيتم مراقبة المتطوعين لمدة ستة أشهر. وإعداد التقرير النهائي بعد ستة أشهر من تاريخ تطعيم آخر متطوع.

يذكر أن نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية للقاح، التي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100 في المئة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

وأصبح "إيبيفاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في العالم ضد كوفيد-19. وتم تطوير هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة.

وكانت "روس بوتريب نادزور"، قد أعلنت أن مركز "فيكتور" سينتج، قبل نهاية العام، 50 ألف جرعة من لقاح "إيبيفاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.