روسيا تسجل آلاف الإصابات الجديدة بكورونا و562 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 27002 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 5641 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3105037 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 27002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3105037 ".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5641، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3757، فيما سجلت ضواحي موسكو 1547 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 24874 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2496183 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 562 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 55827 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 89.8 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 292 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.