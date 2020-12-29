لافروف: موسكو تتوقع أن تختار الإدارة الأمريكية الجديدة الحوار مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن خيارا لصالح الحوار مع روسيا.

وقال الوزير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن يتخذ الفريق الجديد في البيت الأبيض خيارًا يلبي مصالح الشعب الأمريكي ويظهر رغبة متبادلة في إقامة حوار مع موسكو".

وأضاف لافروف: "فقط في هذه الحالة، ستكون العلاقات الروسية الأمريكية قادرة في النهاية على العودة إلى مسار التنمية المستدامة"، متابعا "بالطبع سيكون لهذا تأثير إيجابي على المناخ العام في الشؤون الدولية، بالنظر إلى المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة كأكبر قوتين نوويتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي للحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين، خاصة في هذا الوقت الصعب".

وكان المجمع الانتخابي أثبت فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي الـ 538 متجاوزا، العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

ومن المقرر أن تتم الموافقة الرسمية على نتائج التصويت في 6 كانون الثاني/ يناير، وتنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير.