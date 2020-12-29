رئيسا الوزراء الروسي والأذربيجاني يؤكدان أهمية إعمار قره باغ

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحافي التابع لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن "ميخائيل ميشوستين وعلي أسدوف، شددا في اتصال هاتفي على أهمية الجهود المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية عقب الصراع في ناغورني قره باغ، تنفيذا لبيان رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا الاتحادية المؤرخ في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".

وناقش الجانبان خلال المحادثات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك استخدام أحدث الأدوية واللقاحات.

وأضاف البيان: "ناقش رؤساء الحكومات القضايا الحالية على رأسها التجارة والتعاون الاقتصادي الروسي الأذربيجاني، مع إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وغيرها من المجالات.

ونوه البيان، إلى أنه تم النظر أيضا في إجراءات مواجهة عدوى فيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك استخدام أحدث الأدوية واللقاحات.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.