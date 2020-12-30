لافروف: على ليبيا اتخاذ خيار تاريخي لإنهاء الصراع الأهلي جراء عدوان الناتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي محمد سيالة، اليوم الأربعاء، إن موسكو مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا.

وصرح الوزير الروسي: "أنتم تعلمون أن روسيا مهتمة بصدق بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع مشاكل بلدكم. وسنناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين. وستكون تقييماتكم للخطوات التي يجب اتخاذها أيضًا مهمة بالنسبة لنا".

وأشار لافروف إلى أنه يتعين على الليبيين الآن اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء والمصالحة الوطنية والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة.

وأوضح موجها كلامه لسيالة، "اجتماع المنعقد اليوم يأتي في وقت مناسب للغاية، في وقت يتم فيه تقرير مصير بلدكم دون مبالغة. ويعاني الشعب الليبي الصديق الآن من عواقب عدوان الناتو والحرب الأهلية اللاحقة".

وأكد لا فروف في وقت سابق، أنه يجب تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مضيفا أن البطء في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة يثير القلق.

هذا وتنصب جهود المجتمع الدولي حالياً لتثبيت الهدنة في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق. وتدعم تركيا وقطر الجيش الوطني الليبي، وتدعم مصر والإمارات الجيش الوطني الليبي. وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن هدف الجهود في ليبيا يجب، أن يكون استعادة سيادة البلاد ووحدتها.