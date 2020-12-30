روسيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة كورونا جديدة و599 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 26513 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 5105 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3131550 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3131550 ".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5105، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3764، فيما سجلت ضواحي موسكو 1608 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 29235 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2525418 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 599 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 56426 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء أكثر من 90.2