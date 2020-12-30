بوتين يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد والعام الجديد

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برقيات تهنئة لعدد من قادة العالم، بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد.

وبحسب بيان الكرملين، أكد الرئيس الروسي في تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد أن:

"روسيا مستعدة لمواصلة المساهمة بكل الطرق في التسوية النهائية للأزمة في سوريا والتغلب على عواقبها، وكذلك للعمل معًا لزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه".

وفي تهنئته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب بوتين عن أمله: "في أن تواصل روسيا وفرنسا العمل المشترك النشط من أجل تطوير العلاقات الثنائية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".

وأعرب الرئيس بوتين خلال تهنئته للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن ارتياحه تجاه التطورالتدريجي للعلاقات الروسية التركية في جميع المجالات الرئيسية، مشددا على أنه على الرغم من صعوبة الوضع الصحي والوبائي "يتم الحفاظ على حوار سياسي هادف، ويتم تنفيذ مشاريع طاقة مشتركة مهمة بشكل منهجي، ويتم الحفاظ على مستوى عال من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية - التقنية وغيرها".

ومهنئًا رئيس وزراء دولة إسرائيل بينيامين نتنياهو، بالعام الجديد المقبل، أشار بوتين إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة مع إسرائيل. وأعرب عن أمله في أن تستمر الدولتان في عام 2021 في العمل معًا لبناء مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، فضلاً عن التفاعل في حل المشكلات العاجلة في الأجندة الإقليمية والعالمية، والتي تلبي بلا شك المصالح الأساسية لشعبي البلدين، وتتماشى مع ضمان الأمن. والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس بوتين في برقية التهنئة بالعام الجديد للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على أن وباء فيروس كورونا والتحديات الأخرى التي واجهها العالم في العام الماضي أكدت الحاجة إلى تعاون دولي واسع النطاق".

وهنأ الرئيس الروسي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وتمنى له ولأسرته موفور الصحة والشجاعة والازدهار، والسعادة والازدهار لجميع مواطني الولايات المتحدة.