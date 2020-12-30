بوتين يعلن عن اختراع روسي جديد في مجال الطيران

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حوامة "خاسكا" على وسادة هوائية، بحمولة 10 أطنان، ستظهر في روسيا وسيكون من الممكن استخدامها على مدار العام، بما في ذلك وفي المناطق النائية.

قال بوتين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "ستظهر لدينا حوامة تطوف على وسادة هوائية، تبلغ حمولتها 10 أطنان، تسمى "خاسكا"، سيكون من الممكن استخدامها في جميع المناطق الروسية، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها، وعلى مدار العام. هذه الحوامة للنقل، وفي عام 2022 من المفترض بالفعل أن تظهر حوامة حمولتها "50 طنا".

وأعرب بوتين عن أمله في أن يتم الانتهاء من العمل وأن تستخدم هذه المركبات على وجه التحديد لـ "لربط" المناطق بعضها ببعض وخدمة المواطنين، وألا تكون هناك مناطق سكنية لا يمكن الوصول إليها.

وشدد الرئيس على أنه: "من الضروري إتمام ذلك حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه فخور جداً بنتائج شركات بناء السفن الوطنية.