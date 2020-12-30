بوتين يدعو إلى تحديث الطائرات المدنية الروسية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، عن وجوب استبدال الطائرات القديمة بطائرات من طراز "بايكال" الحديثة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الرئيس الروسي خلال الاجتماع، الذي قال خلاله: "روسيا بحاجة إلى إنشاء سلسلة كاملة من معدات الطيران المحلية التي تلبي احتياجات المواطنين، ويجب أن تبدأ بطائرات صغيرة وخفيفة".

وأشار بوتين إلى أن النموذج الأولي يجب أن يكون جاهزًا في عام 2021، وأن يبدأ الإنتاج التسلسلي في عام 2024.

وأضاف الرئيس بوتين قائلا إن "هناك خطط لإطلاق طائرات أخرى ومنها طائرات من طراز "L-410" وطائرة "L-610" التي تحتوي على 44 مقعدًا، ويجب أن تكون جاهزة خلال عام 2024"، آملا أن "يتم إنشاء المصنع الجديد في مدينة يكاتيرينبورغ".

ولفت بوتين إلى أهمية المشروع بالنسبة للبلاد والمواطنين، قائلا: "لقد خصصنا الأموال للمرحلة الأولى، حتى إن شركة نفطية روسية خصصت أموالا لبدء المشروع ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نخسره".