طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في موسكو بعد تصدع الزجاج الأمامي

أعلن ممثل خدمات الطوارئ، اليوم الأربعاء، أن طائرة ركاب إيرباص "إي 321"من سيمفيروبول هبطت اضطرارياً في مطار شيريميتيفو بسبب تصدع في الزجاج الأمامي.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "هبطت في مطار شيريميتيفو طائرة "أي 321" كانت في رحلة من سيمفيروبول إلى موسكو بسبب تصدع في الزجاج الأمامي بقمرة القيادة".

ووفقا له، هبوط الطائرة جرى كالمعتاد. وجاري التحقيق الآن في ملابسات الحادث.