خبير عسكري يكشف سبب تركيز القوات المسلحة الأمريكية على الذكاء الاصطناعي

كشف خبير عسكري روسي سبب تركيز القوات المسلحة الأمريكية على الذكاء الاصطناعي، كما علق على جدوى تنفيذ هذه الخطط حتى عام 2030.

قال أليكسي ليونكوف، الخبير العسكري الروسي في برنامج حواري اليوم الخميس: "يتضمن البرنامج الجديد لتطوير الأسلحة الأمريكية حتى عام 2030 تركيزًا قويًا على تطوير الذكاء الاصطناعي. و بدأ البنتاغون بالفعل في إجراء تدريبات عسكرية رقمية في لويزيانا لصقل مهارات التكنولوجيا الرقمية والعسكريين".

وتابع ليونكوف: "لا يمكن للأمريكيين التباهي بوجود استراتيجية من شأنها أن تجعلهم يكسبون الحروب دائمًا. لا يستطيع الجيش الأمريكي التباهي بالنجاحات والانتصارات في العديد من الحروب أيضًا. إنهم يبحثون باستمرار عن طريقة تجعلهم ينتصرون دائمًا. لذا اختاروا التركيز على الذكاء الاصطناعي. إنهم يعتقدون أن جنود الذكاء الاصطناعي أسرع ، ولا يترددون، ولا يمرضون، ويمكنهم القتال لمدة 24 ساعة بدون توقف".

في الوقت نفسه، أشار أليكسي ليونكوف إلى أن خطط البنتاغون لإنشاء ذكاء اصطناعي فائق القوة "محكومة بالفشل".

واختتم الخبير قائلا: "إنهم بعيدون عن الهدف، علماءهم الأمريكيين أوضحوا كل شيء؛ هناك 4 أنواع من الذكاء الاصطناعي؛ آلة تفاعلية - على سبيل المثال، ديب بلو، التي تغلبت على كاسباروف في لعبة الشطرنج، وهناك آلات حيث تكون جميع الاحتمالات محدودة ببرامجها، وهناك آلات تتفاعل مع حالتك النفسية الجسدية - تحدد مزاجك ، ودوافعك ، ورغباتك. التجارب جارية على هذا. والنوع الرابع: آلة ذات وعي ذاتي ، وكتب العلماء الأمريكيون أن مثل هذه الآلات بعيدة وغير واقعية. لكن استراتيجية البنتاغون تقول إن هذا منظور 2030".