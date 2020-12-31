السفير الروسي لدى فيينا يكشف موقف النمسا تجاه "التيار الشمالي - 2"

كشف السفير الروسي لدى فيينا دميتري ليوبنسكي عن موقف النمسا بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" ، على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وقال ليوبنسكي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "تدرك النمسا أن المشروع مربح اقتصاديًا، ويتوقعون أن يتم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز وفقًا للأسس التعاقدية الحالية. وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية غير القانونية، التي تسعى إلى تحقيق مصالح شخصية: ليس فقط لدفع روسيا إلى الوراء ولكن أيضًا لتوجيه ضربة للقدرة التنافسية لقطاع صناعة للطاقة في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب الدبلوماسي الروسي، وفقًا للعقود الحالية تم توريد 8.8 مليار متر مكعب للنمسا في الفترة من الممتدة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية ثبات موقفها من مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2".

وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر وافق الكونغرس الأمريكي على تشديد القيود على المشروع بعقوبات تطال شركات التأمين ومؤسسات إصدار التراخيص.

وهدد الجانب الأمريكي الشركات التي تعمل في تركيب أو تحديث معدات اللحام على السفن من العقوبات في حال انخراطها في المشروع الروسي الأوروبي.