إلغاء وتعليق أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو

أظهرت بيانات خدمة "ياندكس.تابلو" لجداول الرحلات، اليوم الخميس، أنه تم إلغاء أو تعليق أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو، على خلفية هطول أمطار متجمدة في إقليم العاصمة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لموقع الخدمة، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت موسكو (12:00 غرينتش) تم تعليق 13 رحلة وألغيت رحلتان في مطار"فنوكوفو"، وتم تعليق 87 رحلة، وألغيت أربع رحلات في مطار "دوموديديفو"وفي مطار "شيريميتيفو" تم تعليق 5 رحلات و ألغيت 87 رحلة.

في وقت سابق، قال ممثل مطار موسكو "دوموديدوفو" لوكالة "سبوتنيك" إن الرحلات الجوية في المطار كانت محدودة مؤقتًا بسبب هطول الأمطار المتجمدة، موضحاً أن طبقة جليد قد تشكلت على سطح المدرج ما أدى إلى انخفاض معامل الاحتكاك. لضمان سلامة الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة، كان من الضروري زيادة وتيرة تنظيف المدرج ومعالجته بالكواشف الكيميائية.