ميدفيديف يهنئ الروس بالعام الجديد... فيديو

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مقطع فيديو عبر حسابه على الانستغرام هنأ خلاله الروس بقدوم العام الجديد، مشيرا إلى أن العام المنصرم 2020 كان صعبًا للغاية.

وقال ميدفيديف اليوم الخميس: "عام 2020 اقترب من نهايته، كان صعبًا للغاية، وجلب معه تجارب صعبة.. واجهنا مرضًا خطيرًا جديدًا، وانتشر الخوف بين الناس، وفي مرحلة ما تسائل الجميع عما إذا كانت البشرية قادرة على التعامل مع هذا التهديد العالمي والبقاء على قيد الحياة في رأي، كان أهم شيء هو أن مفاهيم مثل التعاطف والرعاية والدعم ولدت من جديد، واكتسبت معناها الأصلي، وهو أمر مهم جدًا لكل شخص".

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وصف ميدفيديف عطلة رأس السنة الجديدة بأنها: "عطلة مميزة، وهي أكثر العطلة التي طال انتظارها".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين بالعام الجديد مشيرا إلى أن الشعب الروسي تخطى هذا العام بكرامة كما يليق بشعب واحد يكرم تقاليد أسلافهم.