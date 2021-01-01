أنظمة إطفاء الحرائق المحدثة تدخل حيز التنفيذ في روسيا

دخلت قائمة محدثة من المعدات والأدوات اللازمة لصيانة وإصلاح مرافق السلامة من الحرائق حيز النفاذ في روسيا، اعتبارا من اليوم 1 يناير/كانون الثاني 2021، ومن بين المعدات والمقاييس أجهزة لقياس الضوء، فضلا عن عمق الثقوب.

ووفقا لبيان وزارة الطوارئ في روسيا "تمت الموافقة على قائمة الحد الأدنى من المعدات والأدوات، بما في ذلك وسائل القياس، لأداء العمل وتوفير خدمات السلامة من الحرائق في تنفيذ مرافق التركيب والصيانة والإصلاح للسلامة من الحرائق من المباني والمرافق"، وشملت القائمة المحدثة ما يقرب من 40 بندا من المعدات التقنية.

وجاء في بيان الوزارة، المنشور عبر الموقع الالكتروني، ما يلي، "هذه المعدات تشمل أدوات تقنية مصممة لقياس الضوء، وقياس الأحجام الخارجية والداخلية، فضلا عن أعماق الثقوب".

كما تتضمن القائمة أدوات لقياس ضغط الغاز، وتحديد الرطوبة، وأداة تقنية لرش مثبطات الحرائق، وأداة ومصدراً آمناً للإضاءة مع جهد كهربائي لا يزيد عن 36 فولت لأعمال تفكيك وإصلاح معدات مكافحة الحرائق الأولية.