فيديو يظهر هجوم مسلحين على الشرطة في الشيشان

نشر جنكيز أحمدوف، مدير شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في غروزني، لقطات لهجوم نفذه مسلحين على ضباط الشرطة يوم الاثنين 28 ديسمبر / كانون الأول.

وأظهر مقطع الفيديو كيف يقوم أحد الإرهابيين بطعن ضابط شرطة بسكين، ثم يندفع نحو شرطي آخر.

وقتل ضابط شرطة وأصيب أثنان آخران، حوالي الساعة 2 بعد الظهر، يوم الاثنين الماضي، في تبادل إطلاق نار مع مسلحين في العاصمة الشيشانية غروزني.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، لقي شرطيان مصرعهما في الهجوم الذي نفذه مسلحون وسط غروزني، وتمت تصفية أحدهم أثناء تبادل إطلاق النار.

وبحسب رئيس الشيشان رمضان قاديروف، فقد تم تحديد هوية المهاجمين وهما شقيقان، حسن وحسين، من سكان إنغوشيا، انتقلا إلى الشيشان في عام 2012، وعملا في مخبز.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم المسلح على ضباط الشرطة الذي تم تنفيذه قبل أيام في العاصمة الشيشانية غروزني. حسبما أفادت وكالة "رويترز".