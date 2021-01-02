باستثناء البرامج العسكرية… روسيا تخطط نحو 30 عملية إطلاق أجسام إلى الفضاء في 2021

أفاد مصدر في قطاع الصواريخ الفضائية، اليوم السبت، بأن روسيا تخطط تنفيذ نحو 30 عملية إطلاق أجسام فضائية في إطار برامج فضائية مدنية وتجارية خلال عام 2021.

موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2021 من المرتقب تنفيض نحو 30 عملية إطلاق في إطار البرنامج الفضائي الاتحادي والمشاريع التجارية".

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На орбиту отправился новый экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея @KudSverchkov и астронавта @NASA Кэтлин Рубинс.



Трансляция ➡ https://t.co/g8XlLCw9Cy pic.twitter.com/0BioTY5xbP — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

وأضاف المصدر أن عمليات الإطلاق ستتم من محطات الفضاء بايكونور، بليسيتسك ومحطة فوستوتشني، بالإضافة إلى محطة كورو في غيانا الفرنسية.