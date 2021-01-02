باستثناء البرامج العسكرية… روسيا تخطط نحو 30 عملية إطلاق أجسام إلى الفضاء في 2021

موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2021 من المرتقب تنفيض نحو 30 عملية إطلاق في إطار البرنامج الفضائي الاتحادي والمشاريع التجارية".
3.. 2.. 1.. С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем #СоюзМС17 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020
На орбиту отправился новый экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея @KudSverchkov и астронавта @NASA Кэтлин Рубинс.
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وأضاف المصدر أن عمليات الإطلاق ستتم من محطات الفضاء بايكونور، بليسيتسك ومحطة فوستوتشني، بالإضافة إلى محطة كورو في غيانا الفرنسية.
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