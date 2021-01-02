مسؤول روسي يعلن تحرير 4 مواطنين روس كانوا محتجزين في ليبيا

أعلن عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، أنه تم تحرير 4 مواطنين روس كانوا مختطفين في ليبيا، وفي طريقهم للعودة إلى الوطن.

موسكو - سبوتنيك. وكتب مالكفيتش على قناته على تلغرام، اليوم السبت "يسعدني أن أعلن أن طائرة تقل مجموعة من المواطنين الروس المحررين في ليبيا ، تتجه إلى روسيا".

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وافقت، في وقت سابق، على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس. وقال المصدر إن شوغالي وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.

واعتُقل شوقلي وسويفان في ليبيا في مايو 2019. وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أن الروس احتجزوا في طرابلس لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، ونفى الجانب الروسي هذه المزاعم.