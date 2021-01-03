وصول مواطنين روس إلى بلادهم بعد الإفرج عنهم في ليبيا

أعلن عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، يوم أمس السبت، وصول المواطنين الروس المفرج عنهم في ليبيا إلى بلادهم.

ونشر مالكفيتش على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تليغرام" صورا ومقاطع فيديو لوصول المواطنين الأربعة المفرج عنهم وهم ثلاثة من الجنسية الروسية وآخر أوكراني.

Трое освобождённых в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию



Член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что трое освобождённых в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию. pic.twitter.com/ShAB3yHb2r — ГлавТвит (@GlavTW) January 2, 2021

وأوضح مالكفيتش في حديث مع الصحفيين أن الروس الذين عادوا إلى وطنهم هم بحارة، ووقعوا في الأسر بعد نفاذ وقود السفينة الخاصة بهم وقرروا التزود بالوقود في ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وافقت، في وقت سابق، على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

وبحسب المصادر، كان قد تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس. وقال المصدر إن شوغالي وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.

واعتُقل شوقلي وسويفان في ليبيا في مايو/أيار 2019. وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أن الروس احتجزوا في طرابلس لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، ونفى الجانب الروسي هذه المزاعم.