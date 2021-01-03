نساء يمتهن قيادة قطارات مترو موسكو

أكد نائب عمدة موسكو للنقل مكسيم ليكسوتوف، دخول نساء روسيات لقيادة قطارات مترو موسكو، بعد تدريبهن لما يقرب من عام كامل.

وقال ليكسوتوف لـ"سبوتنيك": "منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2021، وفقا لأمر وزارة العمل، سمح الآن للنساء بقيادة قطارات مترو موسكو".

وأضاف ليكسوتوف "نحن سعداء للغاية لأن مترو موسكو هو الأول في روسيا الاتحادية، والآن سنحت الفرصة للنساء اللواتي عملن في المترو للحصول على مهنة جديدة".

وتابع ليكسوتوف "تم تطوير زي موحد خصيصا للنساء العاملات في قيادة قطارات المترو، وهن مخيرات بارتداء البنطلون أو التنورة".

وختم ليكسوتوف بالقول "أنا واثق من أن عدد السائقين سيرتفع، فهناك بالفعل طلبات كثيرة، المرحلة الأولى والثانية من التوظيف ستكون بين موظفي المترو، وبعد ذلك الدعوة للجميع".

وبدأ نفاذ أمر وزارة العمل في روسيا بشأن الموافقة على قائمة الوظائف من ضمنها قيادة قطارات مترو موسكو والتي كانت حصرا للرجال، حيث حصلت 12 امرأة من أصل 25 ممن خضعن للتدريب على رخصة القيادة.