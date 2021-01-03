نائبا وزيري الصحة الإيراني والروسي يبحثان التعاون في مجال التطعيم ضد الكورونا

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك: "الاجتماع مقرر على مستوى نواب الوزراء وموعد عقده مرهون باتفاق الطرفين. الاجتماع سيخصص لبحث استمرار التعاون في هذا الموضوع ( لقاحات ضد فيروس كورونا )".

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي لصحيفة "إيزفيستيا" إن طهران وموسكو تستعدان لعقد اجتماع شخصي حول قضية إنتاج اللقاح.

والجدير بالذكر أن روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.