روسيا تسجل 23.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 23 ألف 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و260 ألف و138 حالة إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 23 ألف 351 حالة إ صابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليم روسي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من بينهم 2616 حالة بدون أعراض".

وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في روسيا بلغ 3 ملايين و260 ألفا و138 حالة. في حين يبلغ معدل الزيادة نسبة 0.7 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان من نصيب مدينة سانت بطرسبورغ 3657، تليها العاصمة موسكو بتسجل 3591 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 1250 حالة.

وأضاف البيان، أن 482 شخصا قد توفوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 58 ألف 988 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى تماثل 21 ألف و154 شخصا للشفاء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد المتعافين 2 مليون و640 ألفا و036 شخصا".

وتعول سلطات العاصمة الروسية موسكو على افتتاح 170 مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام .

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.