بوتين يوعز بالنظر في إصدار شهادات للأشخاص المطعمين ضد "كوفيد-19"

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمجلس الوزراء بالنظر في إصدار الشهادات للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد بحلول 20 يناير/ كانون الثاني.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في قائمة التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين، اليوم الإثنين: "إلى الحكومة الروسية ... للنظر في إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) باستخدام اللقاحات الروسية، وكذلك الاعتراف الدولي بهذه الشهادات من أجل مغادرة المواطنين لروسيا ودخول روسيا وعبور حدود دول البلدان الأجنبية".

يشار إلى أنه يجب تقديم التقرير بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2021. وتم تعيين رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين مسؤولاً عن اعداد هذا العمل.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.