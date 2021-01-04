بوتين يوعز للحكومة الروسية بتطوير استراتيجية التحول الرقمي والموافقة عليها

وجاء في قائمة التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين، اليوم الإثنين: "إلى الحكومة الروسية.. يجب العمل على تطوير واعتماد استراتيجيات التحول الرقمي لعشرة قطاعات على الأقل منها الاقتصادية والاجتماعية والإدارة العامة من أجل تحقيق "النضج الرقمي" وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات وإدخال التغييرات المقابلة في وثائق التخطيط الاستراتيجي للصناعة الحالية".

يشار إلى أن الموعد النهائي لتنفيذ التعليمات هو 1 تموز/يوليو 2021.