لوكاشينكو وميدفيديف يبحثان جدول الأعمال الدولي حول قضايا التعاون بين مينسك وموسكو

بحث رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، هاتفياً، مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، جدول الأعمال الدولي حول قضايا التعاون بين مينسك وموسكو.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي اليوم الاثنين: "أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو محادثة هاتفية مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف".

وتابع البيان :"تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الموضوعية للتعاون البيلاروسي الروسي والأجندة الدولية"، حسبما أفادت وكالة "بيلتا".

وأشار البيان إلى أن لوكاشينكو وميدفيديف تبادلا التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة وعطلة عيد الميلاد.

وقام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 25 و26 شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بزيارة إلى مينسك، للقاء رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وركزت المحادثات على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وإمكانية مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن المعلومات.