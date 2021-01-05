الأطباء الروس يقدمون المساعده لأكثر من 1100 من سكان قره باغ

وجاء في بيان صادرعن الدفاع الروسية : "خلال اليوم الماضي، قدم الأطباء العسكريون الروس المساعدة الطبية لأكثر من 50 من سكان بلدة نغي في منطقة مارتوني. في المجموع، قدم الأطباء الروس المساعدة لأكثر من 1100 شخصا من سكان ناغورني قره باغ، من بينهم 135 طفلاً".

وتابع البيان : "الأطباء وغيرهم من المتخصصين يعملون في وحدة حفظ السلام الروسية".

وعاد أكثر من 47 ألف مدني، إلى أماكن إقامتهم في قره باغ، منذ بدء عملية حفظ السلام الروسية.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.