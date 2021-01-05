بيسكوف: توازن الترسانة النووية ضروري لمنع نشوب حرب عالمية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن "نشوب حرب عالمية جديدة" أمر غير ممكن طالما يوجد توازن في الترسانة النووية.

وقال بيسكوف خلال مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب": "في العلاقات الدولية تعتمد الحياة على القوانين الدولية.. لكن هذا الأمر بات غائبا أيضا، ونفكر الآن ماذا سيكون البديل؟ نشوب الحرب أمر غير ممكن طالما يوجد توازن نووي".

وأضاف بيسكوف قائلا "هذا الأمر ينقذ العالم من الحرب، رغم الكثير من الحروب الشنيعة التي نراها، والدول الكبرى تتحمل مسؤولية وقف هذه الحروب".

وتظل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.