الصحة الروسية تؤكد فعالية وسلامة فيروس "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا

أكد نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص.

ووفقا لموقع "ريغنوم" المحلي، فإن فيسينكو أشار إلى أنه "تتم مراقبة سلامة وفعالية الدواء اليوم، بالإضافة إلى ذلك باستخدام بيانات من السجل الفيدرالي للأشخاص الذين خضعوا لإجراء التطعيم".

كما علق على كلام رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية ماريا ثيودوريس، التي أشارت إلى إن روسيا والصين جازفتا باستخدام اللقاحات التي "لم تكتمل" دراساتها السريرية، قائلا "في سياق الوباء، كانت هذه الخطوة مبررة تمامًا، لأنها جعلت من الممكن حماية السكان من عدوى فيروس كورونا الجديد في أسرع وقت ممكن".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسلكون نفس المسار، حيث استخدام عقاقير فايزر ومودرنا وأسترا زينيكا للتطعيم على نطاق واسع "يسير بالتوازي مع التجارب السريرية الجارية".

ذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس/آب".

تم إنشاء اللقاح في مركز "غامالي" على أساس منصة مدروسة جيدًا لناقل الفيروس الغدي البشري.

في الصيف، أكملت بنجاح مرحلتين من البحث على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، والذين طوروا في النهاية استجابة مناعية وأجسامًا مضادة لـ SARS-CoV-2. ويتم الآن الانتهاء من اختبارات ما بعد التسجيل.