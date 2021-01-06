تسجيل 24217 إصابة جديدة في روسيا بفيروس كورونا معظمها في موسكو

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد -19" في روسيا بمقدار 24217 ليصل إلى 3308601 حالة.

موسكو- سبوتنيك. وأفاد بأنه "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم اكتشاف 24217 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 84 اقليما بروسيا".

وأضاف أن "توزيع الاصابات يأتي كالتالي "موسكو 5142 حالة وفي سانت بطرسبرغ 3341 حالة وفي مقاطعة ضواحي موسكو 1097".

وتابع "خلال اليوم الماضي، تم تأكيد 445 حالة وفاة ... ليصل اجمالي الوفيات الى 59951 شخصا في روسيا".

وأوضح بيان المقر أنه "خلال اليوم الماضي، خرج 23055 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم ليصل الاجمالي الى 2685723 شخصا في روسيا".

وبدأت روسيا حملة تطعيم عام ضد فيروس كورونا المستجد في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 بتوجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.