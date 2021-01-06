روسيا تتفق مع صربيا لتسليمها مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دمترييف، اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاق مع الحكومة الصربية لتزويد البلاد بـ 2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي تم نشره على صفحة المديرالتنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دمترييف، على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: "تم الاتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية والحكومة الصربية والذي بموجبه ستوفر الشركة مليوني لقاح لصربيا".

TASS: “Serbian parliament speaker, interior minister receive Sputnik V vaccine.”



https://t.co/Asldit1EP9 — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 6, 2021

وأضاف البيان قائلا: "بدأ التلقيح في صربيا من خلال استخدام لقاح "سبوتنيك V" دون إجراء تجارب سريرية في البلاد".

وخلص البيان أن اللقاح سيتم توفيره لصربيا عبر الشركة الروسية والتي اتفقت مع العديد من الدول الأخرى مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية.

يذكر أن صربيا تسلمت لقاحات "سبوتنيك V" مسبقا وقامت هيئة تنظيم الأدوية الصربية بإعطاءه رخصة لاستخدامه رسميا في البلاد، مشيرة أن العقار يستوفي جميع الشروط التي حددتها التشريعات والقوانين، مما يؤكد جودته وفعاليته وسلامته.