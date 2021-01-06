وزير الصحة: روسيا بصدد زيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة الروسي ، ميخائيل موراشكو، إن حجم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" آخذ في الازدياد ، وأن 6 مواقع إنتاج تعمل حالياً ويتم تجهيز الموقع السابع.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "إن حجم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" آخذ في الازدياد، وقد تم بالفعل تشغيل 6 مواقع إنتاج في روسيا ويتم إعداد الموقع السابع".

وتابع "قررت هيئة الرقابة على الصحة اليوم طرح 10.7 ألف جرعة للتداول. وبهذا الشكل سيتم إطلاق 1،543 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" وأكثر من 45 ألف جرعة من لقاح إبيفاكورونا لصالح التداول المدني".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعالية اللقاحات الروسية المطورة ضد فيروس كوفيد-19.