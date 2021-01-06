بوليفيا تسجل لقاح "سبوتنيك V" بناء على بيانات الاختبارات السريرية

أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن بوليفيا سجلت لقاح "سبوتنيك V" بناء على بيانات الاختبارات السريرية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الصندوق في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الوكالة الوطنية للدواء وتكنولوجيا الصحة في بوليفيا سجلت لقاح "سبوتنيك V" الروسي ، وقد سجل اللقاح وفق تفويض طارئ، ووافقت عليه الوكالة البوليفية بناء على المرحلة الثالثة من التجارب السيرية دون تجارب إضافية من جانب بوليفيا".

يذكر أن الرئيس البوليفي، لويس آرس، قال يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا وبوليفيا وقعتا عقدا لتزويد بلاده بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال الرئيس البوليفي، خلال مراسم التوقيع الذي جرى بثه في صفحته على موقع "فيسبوك": "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المهمة لبلدنا وشعبنا .. العقد يحتوي على 5.2 مليون جرعة".

يشار إلى أنه في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد، والذي يتوقع بواسطته تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير 2021.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.