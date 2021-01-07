بوتين يفاجئ المواطنين بزيارة أحد أقدم الكنائس في عيد الميلاد... فيديو وصور

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس ليلة السادس من يناير/كانون الثاني، بأحد أهم أعياد الكنسية، عيد الميلاد. وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صلاة في كنيسة القديس نيكولاس في ليبنو بمنطقة نوفغورود.

ويحتفل الرئيس تقليديًا بهذه العطلة في إحدى مناطق البلاد (احتفل العام الماضي بعيد الميلاد في كاتدرائية التجلي في سانت بطرسبورغ). وبنيت كنيسة القديس نيكولاس في ليبنو عام 1292 وهي واحدة من أقدم الكنائس في روسيا.

ووفقًا للأسطورة، تم العثور على أيقونة القديس نيكولاس في هذه الكنيسة، ويُقال أن أمير نوفغورود مستسلاف فلاديميروفيتش، نجل فلاديمير مونوماخ قد شُفي بمساعدة الأيقونة.

وظهر فلاديمير بوتين في الكنيسة قبل منتصف الليل ببضع دقائق. وحضر العشرات من المواطنين الخدمة معه.

وقال بوتين بعد قداس الكنيسة، "إن محبة الرب لعباده ليست في أن يفي بجميع طلباتنا ورغباتنا، فالرب يسمح لنا بالصلاة من أجله ومن أجلنا والأمل في حدوث الأفضل. وهذا الأمل، الذي يتضمن أحيانًا انتظار معجزة، هو النجم الذي ينير مسار حياتنا ويدعمنا في أصعب المراحل. عطلة سعيدة، عيد ميلاد سعيد!".