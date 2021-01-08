اندلاع حريق ضخم قرب مصنع أثاث في موسكو

اندلع حريق ضخم على مساحة 8 آلاف متر مربع، اليوم الجمعة، في ملحق مخزن للمعادن بالقرب من مصنع أثاث في منطقة رامنسكوي في ضواحي موسكو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية: "في الساعة 08.30 بتوقيت موسكو، اشتعلت النيران في مخزن للمعادن على مساحة 3000 متر مربع لتمتد وتصل إلى 8 آلاف متر مربع".

وبحسب الإدارة الإقليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ، شارك 11 شخصًا وثلاث وحدات من المعدات الخاصة في إطفاء الحريق، ولم ترد بيانات عن وقوع ضحايا.