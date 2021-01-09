سفن أسطول بحر البلطيق تدخل ميناء طرطوس السوري

دخلت فصيلة سفن أسطول البلطيق ميناء طرطوس السوري كجزء من رحلة طويلة مخطط لها، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "مجموعة من سفن أسطول البلطيق مؤلفة من كورفيت ستويكي وناقلة كولا المتوسطة وقاطرة ياكوف غريبلسكي البحرية دخلت ميناء طرطوس السوري ضمن إطار رحلة طويلة مخطط لها".

وبحسب البيان سيقوم أطقم المفرزة بعمليات معاينة وفحص السفن، وتجديد إمدادات الوقود والمياه والغذاء في الميناء.

وتابع البيان: "ستعمل طرادات ستويكي وسفن الدعم على تنفيذ عدد من مهام التدريب وبعد ذلك ستكمل سفن أسطول البلطيق في تنفيذ المهام وفقًا لخطة الرحلة البحرية طويلة المدى".

الجدير بالذكر أن فصيلة من سفن أسطول بحر البلطيق غادرت القاعدة الرئيسية للأسطول في بالتييسك في 16 كانون الأول/ ديسمبر وفي 29 ديسمبر مرت السفن بمضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وتتمثل المهمة الرئيسية للرحلة البحرية بعيدة المدى للسفن في ضمان التواجد البحري والعسكري عرض علم سانت أندرو في مناطق مختلفة من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الهندي.