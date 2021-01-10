بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون الاجتماع المقرر بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان

أصدر الكرملين، اليوم الأحد، بيانا قال فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا القضايا المتعلقة باالاجتماع الثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا ، الذي سيعقد في موسكو.

وجاء في بيان الكرملين أنه "في إطار تنسيق أعمال الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقش خلالها بعض القضايا المتعلقة بالاجتماع الثلاثي القادم لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو في 11 يناير/كانون الثاني".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يعقد مباحثات ثلاثية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بموسكو بتاريخ 11 يناير .

كما أكد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي سوف يجتمع على حدة مع كل من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بتاريخ 11 يناير، وذلك بالإضافة إلى المباحثات الثلاثية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "من المخطط عقد مباحثات ثنائية بين فلاديمير بوتين وكل من إلهام علييف، ونيقول باشينيان".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.