في ساراتوف الروسية.. سقط صاروخ على نافذة مبنى سكني في الطابق التاسع عشر.. فيديو

اتصلت ناتاليا شيفتايفا، وهي من سكان مدينة ساراتوف الروسية، بمكتب تحرير وكالة "فزغلاد" للأنباء، وتحدثت عن حالة الطوارئ التي حدثت خلال عطلة رأس السنة الجديدة في شقتها.

تعيش ناتاليا مع عائلتها في الطابق التاسع عشر. وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، غادروا المنزل لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، وبالعودة إلى الشقة مساء يوم 7 يناير/ كانون الثاني الحالي، وجدت الأسرة نافذة المطبخ محطمة. فجوة أخرى في نافذة على لوجيا.

وأوضحت ناتاليا غاضبة، بحسب الوكالة الروسية: "لم نفهم على الفور ما حدث. لقد كانت صدمة. الشقة باردة، نوع من المسحوق متناثر على الأرض. شيء ما كسر 5 أكياس بلاستيكية - ثلاثة على لوجيا واثنان في المطبخ. اعتقد الزوج أنها ألعاب نارية، ولكن كيف يمكن أن تكون؟ بدأنا في البحث ووجدنا في الثلاجة أنبوبا معدنيا يزيد قليلا على ملعقة كبيرة".

وأضافت: "اتضح لاحقا أنه صاروخ SKHT-40 (يستخدم في القوات المسلحة لإصدار الإنذارات الكيميائية الضوئية والضوء - المؤلف). ويستخدم الجيش هذه الصواريخ يبلغ مدى الطيران حوالي 400 متر. بأعجوبة، لم تحدث حريق. هل تتخيل ما كان يمكن أن يحدث؟".

بعد التحدث مع الجيران، أكدت شيفتايفا أن أحدهم سمع قعقعة في وقت متأخر من المساء في أوائل يناير (في الليلة من 1 إلى 2 أو من 2 إلى 3 - لا تذكر بالضبط). كتبت ناتاليا بيانا للشرطة.

جاء ضباط شرطة المنطقة وصادروا هذا الصاروخ وقالوا إن "هذه حالة فريدة. أن تكون شخصا بلا عقل لإطلاق مثل هكذا صاروخ في المدينة".

أكملت: "قالوا إننا محظوظين للغاية لأنه كسر، على ما يبدو عندما اخترق النافذة، تحطمت الخطوة الثانية من مراحل احتراق الصاروق، لذلك لم يشتعل أي شيء، على الرغم من أن الثلاجة ذابت قليلا".

يمكن أن نفقد شقتنا. هل سنكون في المنزل؟ تضيف شيفتايفا متسائلة "وماذا لو كان أحد منا وقت انفجار الصاروخ؟ وإذا هبط في سرير ونحن نائمون؟ من المخيف تخيل ما يمكن أن تكون العواقب".

وختمت: "آمل أن يكون هذا بمثابة درس لمن يخططون إطلاق صواريخ عسكرية داخل المدينة".