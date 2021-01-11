غورباتشوف: روسيا والولايات المتحدة يحتاجان إلى تعديلات في العقائد العسكرية

صرح الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، بأن تمديد "ستارت 3" يجب أن يكون الخطوة الأولى، ومن الضروري الاتفاق على مزيد من التقليص وإشراك القوى النووية في المفاوضات.

وقال غورباتشوف لوكالة "سبوتنيك": "خلال الحملة الانتخابية، قال بايدن إنه يجب تمديد العقد. لكن في اعتقادي هذه ليست سوى الخطوة الأولى. نحن بحاجة إلى التفاوض بشأن مزيد من التقليص. من الضروري مناقشة وتصحيح العقائد العسكرية. والاتجاه لمنع أي جهة اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية، وليس فقط في خفض عتبة استخدامها، كما يحدث الآن".

ويرى غورباتشوف إن هذه مسائل كبيرة جدا وصعبة للغاية ومن الضروري إشراك القوى النووية الأخرى في هذه المفاوضات. وبرأيه، أن الجميع سيربح في حال عملت الولايات المتحدة وروسيا على هذه المسائل حقا.

وأشار الزعيم السوفييتي السابق إلى أنه التقى بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عدة مرات من قبل. ووفقًا له، فقد أيد بايدن بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، جميع الاتفاقات السوفييتية الأمريكية بشأن نزع السلاح النووي، وبصفته نائبًا للرئيس، أيد معاهدة ستارت 3، التي وقع عليها الرئيسان الأمريكي والروسي آنذاك باراك أوباما ودميتري ميدفيديف.