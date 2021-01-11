بوتين يجري محادثات ثلاثية في الكرملين مع علييف وباشينيان

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثات ثلاثية مع كل من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشأن قضية ناغورني قره باغ.

وتجرى المحادثات الثلاثية في الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد وصول كل من الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني جوا صباح اليوم الاثنين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في العام الماضي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عمل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.

وقال الكرملين في بيان آنذاك إنه "تم بحث طرائق عمل قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناغورني قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان. كما تم التطرق إلى قضايا التفاعل الاقتصادي وفتح وسائل النقل في المنطقة".

وأعلنت موسكو أن هناك تطبيقا مستمرا للاتفاقية الثلاثية بشأن ناغورني قره باغ، التي تم التوصل إليها بمشاركة كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل كامل.